الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط نصاب انتحل صفة مسئول هام بالدولة في الفيوم

نصاب
نصاب

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل في الجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة"

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم  بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب وااحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين. 

 إيهام الضحايا بإمكانية تعيينهم وذويهم بالعديد من الجهات الحكومية 

 وذلك  من خلال انتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية وإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى الجهات الحكومية والخاصة وإمكانية تعيينهم وذويهم بالعديد من الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله منهم على مبالغ مالية، وحتى يتمكن من الإيقاع بضحاياه قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " ويتواصل مع رُواد مواقع التواصل الإجتماعى بتلك الصفة المنتحلة.

 ضبط المتهم 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزته (كمية من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات - كمية من المستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار- عدد من طلبات التعيين بوظائف حكومية - عدد 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) بفحص الهواتف المحمولة فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال إستخدام برامج "الفوتوشوب" فى نشاطه الإجرامى، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

اجهزة الامن النصب والاحتيال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية مديرية أمن الجيزة قسم شرطة الطالبية

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