"كنت أستغل عجزهم".. اعترافات نصاب كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

“أنا بستغل احتياجهم وبقدر أقنعهم إني ليا علاقات، وقدرت استولي على أموالهم بدعوى إنهاء معاشات التكافل والكرامة، وعمل بطاقة الخدمات المتكاملة”، اعترافات تفصيلية أدلى بها متهم بالنصب على ذوي الهمم أمام جهات التحقيق، والتي أقرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضاف المتهم، أن له معلومات جنائية ومسجل خطر ويقيم في محافظة سوهاج، ونجح في إقناع عدد من ذوي الهمم وكبار السن أن لديه علاقات في الأجهزة الحكومية تمكنه من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم، بدون أن يتحرك الضحايا من مكانهم.

وأشار إلى أنه كان يقول للضحايا كل ما عليك هو دفع الرسوم المستحقة وزيادة بسيطة حتى يتم إنهاء الخدمة المطلوبة وسوف يصل لك الكارت إلى باب منزلك، موضحا أن هذا الطريقة كانت الأسهل لإقناع ضحاياه الذين لا يستطيعون الحركة.

وكشف عن أنه لا يوجد لديه أي علاقات داخل الأجهزة الحكومية وأنه فقط كان يوهم ضحاياه ونجح من خلال ذلك في الاستيلاء على أموالهم.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تمكنت من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تمكينهم من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم ومعاش تكافل وكرامة.