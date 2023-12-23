سرق منه الذهب.. ضبط تاجر نصب على جواهرجي في الفيوم

لجأ نصاب إلى طريق الشيطان، بعد ابتكار حيلة ماكرة للنصب على جواهرجي، بدعوى مشاركته في مجال الذهب، واستولى منه على كمية من المجوهرات، بدون ردها، وأقر المتهم تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم أقر أمام جهات التحقيق بارتكابه واقعة النصب، وأضاف أنه خدع صاحب محل ذهب حينما ادعى أنه يريد مشاركته في محل ذهب بمحافظة الفيوم، واتفقا على كافة التفاصيل، ونظير ذلك أقنعه بالحصول على كمية من المجوهرات لوضعها داخل المحل.

وأضاف المتهم، أنه عقب الحصول على المجوهرات اختفى تماما دون أن يقوم بفرش المحل المتفق عليه، أو رد المجوهرات التي تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو تعثره في التجارة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت متهم بالنصب على صاحب محل جواهرجي في محافظة الفيوم، وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق معه.