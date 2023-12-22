ضبط مجرم احترف النصب على راغبي أداء مناسك العمرة في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مالك مكتب سياحة لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين، بزعم تسهيل سفرهم لأداء مناسك العمرة في مركز طوخ.

النصب بتأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة

تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من بعض المواطنين، يفيدون فيه بقيام مالك مكتب سياحة "غير مرخص" - مقيم بدائرة المركز بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم التزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.