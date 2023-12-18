الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط طالبين للنصب والاحتيال على مواطني دمياط

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الامنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط طالبين للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تغير العملات الأجنبية فى دمياط.

وتلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط بلاغا من ( عامل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة الجيزة).. بتعرفه على (طالبان - مقيمان بدائرة القسم) عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفق معهما على تغيير مبلغ مالى إلى عملات "أجنبية"،  وأثناء تقابلهم بدائرة القسم قاما بمغافلته والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذا بالهرب.

txt

"الداخلية" تواصل المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

txt

تفاصيل سقوط أخطر عصابة بالمنوفية فى فخ الأمن العام

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، أمكن ضبطهما والمبلغ المالى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تغيير العملات الأجنبية دمياط وزارة الداخلية قسم شرطة دمياط الجديدة فيس بوك

مواد متعلقة

ضبط متهم غسل 41 مليون جنيه في تجارة السلاح بالجيزة

ضبط موظف بتهمة غسـل 80 مليون جنيه في المخدرات

تفاصيل الغلق الكلى لشارع الأسمرات: تحويلات مرورية مهمة

احتفالًا باليوم العالمى لحقوق الإنسان: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز التأهيل

المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالذبح: "عجبتنى قلت ابعت لها ونتعرّف"

عاجل.. تفاصيل القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالذبح

513 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة

سحب 1472 رخصة بسبب تركيب الملصق الإلكتروني

الأكثر قراءة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

عاجل.. مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخر فى معارك مع الفصائل الفلسطينية

تحرك برلمانى عاجل لاستيضاح خطة "السياحة" بسبب حرب غزة

قادة حماس يعقدون اجتماعًا سريًا فى تركيا.. ما التفاصيل؟

طلب إحاطة بشأن قطع الكهرباء: "القرار لا يطبق بعدالة والموظفون يجاملون بعضهم"

بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للتجنس بجنسيات أجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

قادة حماس يعقدون اجتماعًا سريًا فى تركيا.. ما التفاصيل؟

استطلاعات صادمة.. الإسرائيليون يرفضون مخططات نتنياهو لإعادة احتلال غزة