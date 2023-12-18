ضبط طالبين للنصب والاحتيال على مواطني دمياط

تمكنت الأجهزة الامنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط طالبين للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تغير العملات الأجنبية فى دمياط.

وتلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط بلاغا من ( عامل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة الجيزة).. بتعرفه على (طالبان - مقيمان بدائرة القسم) عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفق معهما على تغيير مبلغ مالى إلى عملات "أجنبية"، وأثناء تقابلهم بدائرة القسم قاما بمغافلته والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذا بالهرب.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، أمكن ضبطهما والمبلغ المالى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.