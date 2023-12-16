تفاصيل سقوط أخطر عصابة بالمنوفية فى فخ الأمن العام

كون عاطلان تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالمنوفية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وقد ألقي القبض عليهما وأحيلا للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة الباجور" لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة منوف، وبحوزتهما (فرد محلي وطلقة - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي - سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بدائرتى (قسم شرطة منوف، مركز شرطة شبين الكوم)، وأضافا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.