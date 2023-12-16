الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل سقوط أخطر عصابة بالمنوفية فى فخ الأمن العام

عصابة
عصابة

كون عاطلان تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالمنوفية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وقد ألقي القبض عليهما وأحيلا للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

  أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة الباجور" لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة منوف، وبحوزتهما (فرد محلي وطلقة -  كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي - سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بدائرتى (قسم شرطة منوف، مركز شرطة شبين الكوم)، وأضافا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المواد المخدرة وقائع السرقات بالمنوفية مديرية أمن المنوفية قطاع الأمن العام قسم شرطة منوف مخدرات وسلاح

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