ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في بني سويف

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، من ضبط تشكيل عصابى ضم (4 عناصر إجرامية من بينهم عميل سيئ النية، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم (19) واقعة بمحافظات (بني سويف - المنيا – قنا – الإسماعيلية) وأرشدوا عن المسروقات (19 دراجة نارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.