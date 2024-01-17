الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس "عصابة العملة" بتهمة النصب على سيدة فى المقطم

حبس عصابة
حبس عصابة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس 3 متهمين بالنصب على سيدة والاستيلاء على  أموالها بزعم تغيير العملة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

ووجهت لهم النيابة تهم النصب والاحتيال، والاستيلاء علي أموال المواطنين، وتجارة العملة.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم استبداله لعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى بمنطقة المقطم.

البداية بتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات بتضررها من "أحد الأشخاص" لقيامها بالاتفاق معه على استبدال مبلغ مالى بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، ولدى حضوره برفقة آخرين واستبدال المبلغ وانصرافهما اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية النصب والاحتيال تغيير العملة أموال المواطنين تجارة العملة

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