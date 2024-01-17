حبس عصابة "السيارات" بقصر النيل

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بحبس مالكي ورشة لقطع غيار السيارات؛ لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة في منطقة قصر النيل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين اعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، بقصد تقطيعها وبيعها قطع غيار.

وقررا باكتشافهما المبلغ المالى داخل السيارة عقب ارتكاب الواقعة، وتقسيمه فيما بينهما، كما أرشدا عن السيارة المُبلغ بسرقتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.