حبس 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بعابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.