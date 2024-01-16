الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بعابدين

حبس
حبس

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

عابدين النقد الأجنبي تحريات المباحث الاتجار في النقد الاجنبي السوق المصرفية ضبط

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