المشدد 3 سنوات لمدير إسكان حى عابدين في قضية رشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جابر سعيد الجزار، بمعاقبة مدير إدارة الإسكان بحى عابدين، بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الرشوة.

كما قضت ببراءة سكرتير حي عابدين، وقضت المحكمة بإعفاء المتهم الوسيط من العقوبة، نظرا لاعترافه فى تحقيقات النيابة وأمام المحكمة بالواقعة، وفقا لقانون المادة 107 من قانون العقوبات.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه للمواقعة على إصدار قرار هدم للعقار بشارع قصر النيل، حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتلك المخالفات من أجل إيقافها.

فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.