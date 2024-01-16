الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تواصل التحقيق فى حريق عقار بمصر القديمة

حريق عقار
حريق عقار

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق في نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق بشارع الساحة.

 

وتبين من معاينة النيابة أن الحريق شب في شارع الساحة مكون من ثلاثة طوابق وأن وراء الحريق ماس كهربائي التهم الطابق الثاني من العقار وامتد لأسفل مما أدى لتفحم محتويات الشقق السكنية.

 

واستمعت النيابة لأقوال مالك العقار الذي نفى وجود شبهة جنائية مؤكدًا أنه تفاجيء بنشوب النيران فلجأ لأول شيء لإنقاذ السكان بالعقار.

 

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق بشارع الساحة بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، دون وقوع أي إصابات بشرية.


كان ورد بلاغًا لقسم شرطة مصر القديمة من شرطة النجدة بوقوع حريق داخل شقة سكنية في الطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق بشارع الساحة بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

 

و انتقلت سيارات الإطفاء وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق وتمت السيطرة على النيران ومنع امتداده.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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