الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية تُحاصر حريق بعقار من 3 طوابق في مصر القديمة

الحماية المدنية
الحماية المدنية

شهدت منطقة مصر القديمة حريق فى عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق بعقار سكنى بشارع الساحة الشعبية بمنطقة كوم غراب بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف.

وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بالطابق الثانى لعقار مكون من 3 طوابق وجارٍ إخماده.

مصر القديمة حريق عقار سيارات الإطفاء الأجهزة الأمنية

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