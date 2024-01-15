التحريات الأولية: دفاية كهربائية وراء حريق شقة سكنية في السلام

كشفت التحريات الأولية التى أجرتها الجهات المختصة بالسلام حول إصابة 4 أشخاص بالاختناق في حريق بشقة سكينة بمساكن النهضة بالسلام، إن دفاية كهربائية سبب الحريق.

نتائج التحريات الأولية

وأوضحت التحريات الأولية أن الدفاية تسببت في اشتعال الحريق داخل شقى سكنية وتسبب في اشتعال الشقة بأكملها وأضافت التحريات أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على حريق وإخماده قبل امتداده.

وطلبت النيابة العامة عقب إخطارها بالواقعة انتداب خبراء المعمل الجنائي، لتحديد أسباب الحريق وبدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه، وصولًا للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

بلاغ بالواقعة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوف حريق داخل شقة سكينة بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة مساكن النهضة بالسلام، حيث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحالات الإختناق.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات للإطفاء وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده.