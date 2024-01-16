الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى العثور على جثة شاب "متعفنة" بمنزله فى المقطم

جثة
جثة

أمرت نيابة الخليفة  والمقطم الجزئية، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة شاب عثر على جثته داخل مسكنه، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي، عن أن الجثة في حالة تعفن وأنه لا توجد إصابات ظاهرية، ما يرجح أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية أدت للوفاة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بالعثور على جثة شاب أربعيني متوفى داخل منزله بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وتبين من خلال التحريات العثور على جثة شاب داخل منزله، يدعى «عبدالعظيم.م»، 40 عامًا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية جراء تعاطيه مادة مجهولة.

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