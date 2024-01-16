"التلاعب فى سعر الذهب والدولار".. اعترافات تاجر الذهب الخام بالجمالية

“روماني عيسى” تاجر ذهب خام.. لم يثير الرأي العام فقط ولكنه آثار شعبة بأكاملها عقب منشورات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك-، حول غلق سوق الصاعة بالجمالية بسببه.. فما حقيقة تلك القصة المثارة؟

تفاصيل الحادث

قادت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد ارتكاب تاجر ذهب مخالفات في مجال الذهب والتجارة بها بالسوق السوداء بالدولار، وتحكمه في ارتفاع سعر الدولار، ما جعل الأجهزة الأمنية تقوم بحملة مكبرة اجتاحت سوق الصاغة بالجمالية حتى تم ضبطه.

كما أسفرت الحملة عن غلق عدد من المحال التجارية وتشميعها، والقبض على بعض التجار المتلاعبين في الأسعار وتجميع الدولار في السوق السوداء أيضًا.

اعترافات المتهم: بتحكم في سعر الذهب

وأمام النيابة اعترف المتهم بتلاعبه في سعر الذهب وتلاعبه في سعر الذهب، لأنه من تجار الذهب الخام ومن أشهر تجار الذهب في مصر، حيث أوضح أنه ارتكب مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل بالذهب بحكم امتلاكه العديد من المحلات الخاصة بتجارة الذهب، ومن تحت ذلك الستار كان يتاجر في النقد الأجنبي حيث تم العثور على كمية كبيرة من الدولارات.

كما أكد المتهم أنه يمتلك 160 كيلوجراما من الذهب دون دمغة، إلى جانب كمية كبيرة من المشغولات ذهبية دون فواتير.

عقوبة التلاعب في الذهب والاتجار بالنقد الأجنبي

ويواجه المتهم عقوبة التلاعب في سعر الذهب والاتجار بالنقد الأجنبي، وذلك يقع وفقًا لنصوص لقانون العقوبات وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل وتصل العقوبة للسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.

وعقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي تأتي وفقًا لنص المادة 126 من القانون وتنص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه”.