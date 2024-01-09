الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بـ الجمالية لـ4 فبراير

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار شريف حسن عبدالنبي وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم محمد ومحمد جمال عبدالشافي، محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بـ الجمالية لجلسة 4 فبراير المقبل.

 

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بـ الجمالية

كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال المتهم، الذي قال إنه كان على خلاف مع أقارب إسلام المجني عليه، ولكن إسلام كان قد تدخل في مشاجرة وهددنا برش مياه النار في وجوهنا حال الاقتراب من أقارب والده، وهو ما جعلنا نفكر في ضربه.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه فكر هو وشخص آخر للتعدي على إسلام بالضرب في مكان عمله، وبالفعل توجها سويًا إلى المكان، وقاما بضربه أمام الجميع، ولكن طعنة من السلاح الأبيض أدت إلى وفاته، لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجريها.

بداية الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وعاطل بالمنطقة، وتطورت حتى سدد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه في القلب، أسفرت عن وفاته، وتم ضبط المتهم.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.

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