حبس متهمين بسرقة سيارة بداخلها 2 مليون و700 ألف جنيه فى قصر النيل

قررت جهات التحقيق في القاهرة حبس مالكي ورشة لقطع غيار السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة في منطقة قصر النيل، وبداخلها 2 مليون و700 ألف جنيه، وفرا هاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين اعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد تقطيعها وبيعها قطع غيار، وقررا باكتشافهما المبلغ المالى داخل السيارة عقب ارتكاب الواقعة وقد قاما بتقسيمه فيما بينهما، كما أرشدا عن السيارة المبلغ بسرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق معهما.