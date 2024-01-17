الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بسرقة مواطن فى الإسكندرية

السجن المشدد
السجن المشدد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالسرقة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 17232 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة العطارين، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالشروع فى سرقة هاتف المجنى عليه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه خلال تواجد المجنى عليه " ح.س.ر" بالطريق العام، قام المتهم "م.ح.م"، عاطل، بمغافلته منتزعا الهاتف المحمول من يده محاولا الفرار، بملاحقته أخرج المتهم سلاح أبيض وتعدى عليه بالضرب فى يده اليسرى، وعند استغاثة المجنى عليه بالماره تمكنوا من ضبطه وإبلاغ الشرطة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الإسكندرية السجن المشدد قسم شرطة العطاري مديرية أمن الإسكندرية المجني عليه

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