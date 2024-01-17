الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل شاب لسرقته في بولاق الدكرور

حبس متهم
حبس متهم

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة عاملين بتهمة قتل شخص عمدًا بغرض السرقة ببولاق الدكرور، وذلك بعد إحالة أوراقهم للمفتي الجلسة السابقة، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وذكر أمر الإحالة للقضية 3288 لسنة 2023، جنايات بولاق الدكرور المقيدة برق 136 لسنة 2023، أن المتهمان قاما بقتل «م. س»، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لسرقته، وما أن ظفرا به وحيدًا بمسكنه حتى تكالبا عليه مطبقين على أنفاسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا ما به من إصابات والتي أوردها تقرير الصفة التشريحية؛ وأودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات

كما ذكر أمر الإحالة إلى أنه قد ارتبطت تلك الجناية بالجنحة تالية الوصف؛ إذ أنه في ذات الزمان والمكان، سرقا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من وداخل مسكنه ليلًا على النحو المبين بالتحقيقات.

قتل بولاق الدكرور أمر الإحالة الصفة التشريحية التحقيقات جنوب الجيزة جنايات

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