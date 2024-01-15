سيدة تطالب بنفقة أبنائها: "طلقنى وإحنا مسافرين فى المطار"

"طلقنى وإحنا فى المطار" بهذه الكلمات بدأت "نهال. ح" دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتى طالبت فيها بنفقة أبنائها بعد قيام زوجها بتطليقها أثناء عودتهم من زيارته فى السعودية.

وقالت الزوجة فى دعواها: مر على زواجنا نحو تسع سنوات، وأثمر عن إنجاب طفلين، تزوجته وهو يعمل مدرسًا بالسعودية ونتردد عليه فى الإجازة الصيفية، بجانب زيارته لنا بمصر لمدة شهر سنويًا.

كانت حياتنا الزوجية غير مستقرة بسبب مشاكل وخلافات بيت العائلة، وبعد معاناة شديدة قررنا شراء شقة سكنية بإحدى المدن الجديدة والانتقال إليها، ومنذ ذلك الوقت وأنا أواجه حربا شديدة من قبل أهله وأشقائه، متخيلين رغبتى فى إبعاد زوجى وأبنائى عنهم بأى شكل.

وتابعت نهال: وتطورت المشاكل إلى انتقاد زوجى لي فى كل تصرفاتى وصار يتشاجر معي على أتفه الأسباب وبكل مرة أتحمله من أجل استقرار حياتنا، وبالصيف الماضى، أرسل لنا زيارة لمدة 3 أشهر بعد انتهاء أبنائنا من الامتحانات، وخلال هذه الزيارة حاولت التقرب منه وإنهاء أى خلاف بيننا وبدأت علاقتنا فى التحسن.

وقبل سفرنا بيومين توفي خاله وطلب منى الاتصال بوالدته وأشقائه لتقديم واجب العزاء لهم، لكنى رفضت لوفاة والدى ولم يأت أحد منهم لتعزيتى أنا وأهلى، ورفضت رغبته في الاتصال بهم، فظل يتشاجر معى خلال اليومين، وعندما أصررت على قرارى وفور توصيلنا أنا وأولادى للمطار للعودة لمصر قام بتطليقي فى المطار.

وأخيرًا أصبت بحالة نفسية سيئة لفترة وحاولت التواصل معه كثيرًا، لكنه رفض أى رجوع، وفشلت كل الحلول الودية معه، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة للمطالبة بحقوق أبنائى.