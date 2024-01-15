الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ هواتف مسجل وزوجته متهمين بغسل 50 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بتفريغ هواتف ومحادثات مسجل خطر وزوجته؛ لكشف ملابسات اتهامهما بغسيل 50 مليون جنيه حصيلة تجارتهما غير المشروعة بالمخدرات في القاهرة.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وزوجته، مقيمين بالقاهرة، لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات عن قيامهما بغسل الأموال عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

النيابة العامة مليون جنيه مخدرات الأجهزة الأمنية معلومات جنائية غسل الأموال

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