مصرع رضيع سقط من يد أمه في بئر مصعد عقار بالمطرية

استمعت نيابة المطرية اليوم الاثنين، لأقوال سيدة سقط منها رضيعها في بئر مصعد عقار من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأمرت النيابة بدفن جثمان الطفل، بعدما تبين من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

ولقي طفل رضيع مصرعه، إثر سقوطه من يد والدته في بئر مصعد العقار بالطابق الخامس في المطرية، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية من غرفة العمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بسقوط طفل رضيع من الطابق الخامس إلى الأرض كجثة هامدة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث تبين سقوط طفل رضيع يبلغ من العمر عامين، من يد والدته أثناء استخدامها الأسانسير بالعقار محل سكنها لتستقر جثته في البئر وتم انتشاله ميتًا.