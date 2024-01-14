مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث سير بالفيوم، اليوم الأحد، إثر تصادم دراجة نارية "موتوسيكل"، وسيارة ملاكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينة الفيوم الجديدة بمركز الفيوم، شمال المحافظة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينه الفيوم الجديدة بدائرة المركز، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بالفيوم بسيارتي إسعاف انتقلتا على الفور إلى موقع البلاغ، وتم نقل جثة المتوفى والمصاب من موقع الحادث إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصاب، وإيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق.