الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالفيوم

حادث
حادث

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في  حادث سير بالفيوم، اليوم الأحد، إثر تصادم دراجة نارية "موتوسيكل"، وسيارة ملاكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينة الفيوم الجديدة بمركز الفيوم، شمال المحافظة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينه الفيوم الجديدة بدائرة المركز، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بالفيوم بسيارتي إسعاف انتقلتا على الفور إلى موقع البلاغ، وتم نقل جثة المتوفى والمصاب من موقع الحادث إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصاب، وإيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق.

حادث سير محافظة الفيوم طريق أسيوط الصحراوى الصحراوي الغربي مركز الفيوم

مواد متعلقة

جبروت امرأة.. قطعت زوجها ووضعته فى أكياس وأبلغت الشرطة للبحث عنه

الأكثر قراءة

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ماتت وهي صائمة.. أسرة سيدة توفت بعد ابنها بساعة تروي قصتها

عاجل.. 3 ملفات ساخنة فى اجتماع الأهلى بينها القائمة الإفريقية ومصير 5 لاعبين

أبرزها عتبات البهجة ونعمة الأفوكاتو.. نجوم مسلسلات الـ15 حلقة فى رمضان 2024

اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية تجدد الثقة لعدد من المسئولين بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة