الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جبروت امرأة.. قطعت زوجها ووضعته فى أكياس وأبلغت الشرطة للبحث عنه

جريدة الدستور

كشفت تحريات رجال مباحث بدر برئاسة المقدم أحمد سعيد، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عامل على يد زوجته وصديقها، في مدينة بدر.

وأفادت التحريات بأن المتهمة وضعت المخدر لزوجها في الشاي، واستدعت عشيقها، وانهالا عليه ضربًا بـعصا خشبية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبدأت الزوجة في تقطيع جثة زوجها وتوزيعها على 10 أكياس، وعندما أنهت جريمتها، أبلغت الشرطة بتغيب زوجها منذ أكثر من شهرين، وادعت أنه مريض نفسي.

على الفور فحصت الأجهزة الأمنية بلاغ الزوجة، واكتشفت عدم صحة البلاغ، وأنها استعانت بصديق لها، ابن عم الضحية، وتخلصت من جثته بتقطيعها وتوزيعها في أكياس، خوفا من افتضاح أمرهما.

توصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو إبراهيم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى أن المتهمة وصديقها تعددت لقاءاتهما داخل منزل الزوج أثناء ذهاب المجني عليه إلى العمل، وأنهما عقدا العزم على التخلص منه.

وأوضحت التحريات أن المتهمة خدرت المجني عليه بوضع أقراص مخدرة في الشاي، واستدعت عشيقها وتعديا على الزوج بالضرب على رأسه بعصا خشبية، ففقد الوعي، ثم قاما بنقله إلى الحمام، وتقطيعه أجزاء ووضعه في أكياس بلاستيكية وإلقائها في صناديق القمامة، تحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

باستجواب المتهمة، اعترفت بقتل زوجها بمساعدة صديقها، وتولت النيابة التحقيق.

قطعت جثة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بدر قتل

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