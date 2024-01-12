19 فبراير.. مزاد علني لبيع 11 محلًا وصيدلية ومخبز بمدينة بدر

أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح 11 محلًا تجاريًا وصيدلية بمنطقة الأسواق المختلفة بعمارات الإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي بمساحات تتراوح ما بين 18 متر مربع حتى 37 متر مربع، بينما يتم بيع مخبز بلدي بمشتملاته بالسور الكائن بمنطقة 53 عمارة سكن مصر بالامتداد الشرقي على مساحة تصل 395 متر مربع وذلك للبيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق 19 فبراير المقبل.

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وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمحلات التجارية والصيدلية بقيمة 299 جنيهًا، بينما يتم سداد قيمة كراسة الشروط للمخبر بقيمة 399 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتم سداد تامين دخول المزاد للمحلات التجارية والصيدلية بقيمة 50000 ألف جنيه لكل محل على حد في موعد غايته جلسة المزاد، بينما يتم سداد تامين دخول المزاد بمبلغ 100000 ألف جنيه لكل صيدلية في موعد غايتة جلسة المزاد، بالإضافة إلى ذلك يتم ساد تأمين قيمة دخول المزاد بمبلغ 150000 ألف جنيه للمخبر في موعد غايتة جلسة المزاد.

واستكمل المهندس رضوان عبدالرشيد، أنه يتم استكمال سداد نسبة 10% بالإضافة 1% مصاريف إدارية بالإضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، فضلا عن سيتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام لكل محل او صيدلية ماعدا المخبز والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

وأردف رئيس الجهاز، يتم سداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية تشير إلى أن يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأردف رئيس جهاز مدينة بدر، أنه يمكن للراغبيين في دخول المزاد المعانية على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.