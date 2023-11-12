رضوان عبد الرشيد: 900 مليون تكلفة محطتي مياه الشرب "4 و5" بمدينة بدر

تفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، مشروع محطتي رفع مياه الشرب رقم 4 و 5 حيث بلغت قميتهما الإجمالية نحو 900 مليون جنيه، حيث جار تنفيذ محطة مياه رقم 5 والمحطة يتم تنفيذها بتكلفة استثمارية 370 مليون جنيه.

تفاصيل تنفيذ محطتي المياه بمدينة بدر

وأوضح عبد الرشيد، أن المحطة الواحدة تحتوي على 9 طلمبات مرحلة أولى قدرة الطلمبة الواحدة 72٠ لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على ٢ خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 2 كم بقطر 1500/1200 مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبني محولات وورشة ومخزن كما بلغت نسبة نحو 95% ومن المقرر افتتاح المرحلة التجريبية للمحطة خلال الأيام المقبلة.

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كما تفقد مسئولو جهاز مدينة بدر تنفيذ مشروع محطة رفع المياه رقم 4 وخط المياه الناقل قطر 1600مم لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر، ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة وزيادة معدلات التنمية وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة حيث تفقد أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه.