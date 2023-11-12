الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رضوان عبد الرشيد: طرح تنفيذ وتجهيز معمل لتحاليل مياه الصرف الصناعي بــ بدر

المهندس رضوان عبد
المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر،

أعلن المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، أن هئية المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح تنفيذ وتجهيز معمل لتحاليل مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي المعالج بالأجهزة والأثاث المعملي لمدينة بدر ويتم الطرح للشركات المتخصصة  فى هذا المجال أو المقيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، موضحًا أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ بقيمة 299 جنيها. 

 

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الشروط الفنية لتنفيذ معمل تحاليل مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي المعالج بمدينة بدر 

وأوضح المهندس رضوان عبد الرشيد، أن العطاء يقدم فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز فى موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية، لافتًا إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقمة 500 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي. 

وذكر أن جلسة الاستفسارات ستعقد يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر بمقر جهاز المدينة، كما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر بمقر الجهاز، كما سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق. 

 

وأشار، إلى أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم "182" لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عامًا على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

رضوان عبد الرشيد طرح تنفيذ معمل لتحاليل الصناعى الصرف

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