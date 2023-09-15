وفد من كينيا يزور مدينة بدر لنقل التجربة العمرانية المصرية

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر ، أنه في إطار التعاون المشترك بين وزارتيّ الإسكان في مصر ودولة كينيا من خلال زيارة وفد دولة كينيا إلى مدينة بدر وذلك لنقل التجربة العمرانية الرائد لمصر من خلال المشروعات القومية بمدينة بدر إلى دولة كينيا، حيث تأتي الجولة ضمن زيارة رسمية للوفد الكيني بمصر.

تفاصيل زيارة وفد دولة كينيا لجهاز مدينة بدر

استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، والنواب ومعاونيه أعضاء الوفد الكيني من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في دولة كينيا، الممثل في سعيد عثمان، رئيس الوفد وفلورنس نويل، رئيس الجمعية المعمارية بدولة كينيا، وجوزفين موريتو، مديرة الخدمات القانونية في وكالة تنمية أعمال المياه في تانا، وستيفن اوبيرو - اتحاد أصحاب العمل في كينيا، و فيكتور ماجاني - اتحاد المستهلكين في كينيا، وشاريتي كاجيري، نائب رئيس مستشاري الدولة - وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بكينيا، ومسؤولين آخرين.

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وفد وزارة الإسكان الكيني يتفقد مشروعات الإسكان

واستعرض المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، بعرض تقديمي عن المشروعات بالمدينة وفيديو عن بعض الأعمال ومشروع سكن العاملين المنتقلين الى العاصمة الإدارية الجديدة وقاموا بجولة تفقدية لوحدات مشروع زهرة مصر التى تم تخصيصها وتسليمها للموظفين المنتقلين إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة تم نفقد المرحلة الأولى من مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة لعدد 376 عمارة لعدد 9024 وحدة سكنية والمشروعات الخدمية بالمشروع، كما تم تفقد المرحلة الثانية لعدد ١٩٦ عمارة لعدد ٤٧٠٤ وحدة سكنية.

وقد قام وفد الإسكان الكيني، بجولة تفقدية بمختلف مكونات المشروع، وأثنوا على جودة التنفيذ والمخطط العام للمشروع والمسطحات الخضراء ثم انتقلوا إلى داخل أحد العمارات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمشروع وتفقدوا مكونات إحدى الوحدات السكنية التي تم تأثيثها كنموذج، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية بالموقع.

وفي ختام الزيارة، أبدى أعضاء الوفد الكيني إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات وأشادوا بمشروع زهرة العاصمة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقدموا بالشكر لمسؤولي جهاز مدينة بدر علي حسن التعاون والاستقبال الجيد، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون بين مصر وشقيقتها كينيا.