الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفد معاوني رؤساء الأجهزة يتفقدون مشروعات الإسكان والبنية التحتية بمدينة بدر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، اليوم الخميس، مجموعة من معاونى رؤساء الأجهزة للمرور ومتابعة المشروعات القومية الجارية بالمدينة وبحضور المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

تفاصيل المشروعات القومية بمدينة بدر 

وشهد “مندور” خلال الاجتماع، عرضًا تقديميًا عن المشروعات القومية بالمدينة وعدد من أعمال مشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق متصل، أجري المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة ووفد معاوني الاجهرة جولة تفقدية لوحدات مشروع زهرة العاصمة التى تم تخصيصها وتسليمها للموظفين المنتقلين إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة . 

كما أجري وفد هيئة المجتمعات العمرانية، جولة تفقدية  بالمرحلة الأولى من مشروع سكن العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة  لعدد 376 عمارة لعدد 9024 وحدة سكنية والمشروعات الخدمية بالمشروع كما تم تفقد المرحلة الثانية لعدد ١٩٦ عمارة لعدد ٤٧٠٤ وحدة سكنية. 

وتفقد الوفد مشروع الإسكان المتوسط نموذج الاكثر تميزاً بإجمالي عدد 61 عمارة لعدد 1464 وحدة سكنية الجاري تنفيذه وتم المرور على  مشروع السوق النموذجى وموقف النقل الخارجى والداخلي 

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تفاصيل تنفيذ مشروعات محطة المياة فى مدينة بدر 

كما قام معاوني أجهزة المدن الجديدة بالمرور على مشروع محطة مياه رقم 5 والمحطة يتم تنفيذها  بتكلفة استثمارية  370  مليون جنيه والمحطة تتكون  من 9 طلمبات مرحلة اولى قدرة الطلمبة الواحدة 72٠ لتر/ثانية لانتظام ضغوط  المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا علي عدد 2 خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 2 كم بقطر 1500/1200 مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبني محولات وورشة ومخزن كما بلغت نسبة التنفيذ 95% ومتوقع الانتهاء من المشروع 30 سبتمبر 2023 .  

كما تفقد معاوني رؤساء المدن محطة الكهرباء محطة محولات بدر 3 جهد 22/66 ك.ف بقدرة 340م . ف . أ  لتغذية ارضى الاسكان المتميز شمال المدينة والمناطق الترفيهية ومركز المدينة وجاري ربط المحطة  بتكلفة اجمالية 145 مليون جنيه.

معاوني رؤوساء الأجهرة تتفقد المشروعات مدينة بدر

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