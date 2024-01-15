قاتلة زوجها تمثل جريمتها: جهزت مخدر وساطور وقطعناه في ساعتين

اصطحب فريق من نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، المتهمين بقتل سائق وتقطيع جثته لآشلاء ووضعها بأكياس بلاستيكية والتخلص منها بجانب صناديق القمامة، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها داخل شقة الزوجية في مدينة بدر.

وأدلت المتهمة في مسرح الجريمة بتجهيزها للمخدر وأكياس بلاستيكية سوداء و2 ساطورلتنفيذ مخططها، وفورالانتهاء من تناول وجبة العشاء، وضعت المخدر لزوجها في كوب الشاى، واستعانت بالمتهم الثانى هاتفيا وفور وصوله تعديا على المجنى عليه بعصا حديدية حتى أصبح جثة هامدة.

وقالت المتهمة: قمنا بجر جثة المجنى عليه للحمام تمهيدًا لتقطيعه، واستغرق تقطيعه ساعتين ثم ووضعناه في الأكياس البلاستيكية السوداء وبدأنا في توذيعه بأماكن متفرقة ونائية بجانب صناديق القمامة ليلاً.

اعترافات المتهمة

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر، بارتكاب جريمة قتل المجني عليه، وأقرت أن عشيقها تربطه صلة قرابة بزوجها ونشبت بينهما علاقة عاطفية، وإعتاد على مقابلتها داخل شقة الزوجية أثناء غياب زوجها بعمله، حتى اتفقا على التخلص منه وتقطيعه، على أمل أن تنهش أشلاءه الكلاب ولن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف جريمتهما.

وقالت المتهمة إنها وضعت مخدر فى كوب الشاي، وانهالا بالضرب عليه حتى أصبح جثة هامدة وقاما بتقطيعه لـ١٠ قطع ووضعاه في أكياس بلاستيكية سوداء، وألقيا كل كيس بجانب صندوق القمامة وبعد الانتهاء من التوزيع توجهت لقسم الشرطة وحررت بلاغ باختفاءه وأنه مريض نفسيًا.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بوجود علاقة غير شرعية بزوجة المجني عليه وتردده عليها بشقة زوجها، وهي من طلبت منه مساعدتها في التخلص منه، ووعدته بإعطاءه سيارة المجني عليه للعمل عليها فور التخلص منه.

كما أقر المتهم أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المتهمة يوم ارتكاب الجريمة، وطلبت منه الحضور سريعًا لشقتها وفور وصوله وجد المجني عليه ملقي أرضًا وأخبرته بأنها وضعت له مخدر، وفرصتهم الوحيدة للتخلص منه مؤكدة "هنقطعه وبدر مليانه بالكلاب هتكله"، وبالفعل قمنا بالتعدى عليه بعصا خشبية حتى تأكدنا من وفاته.

قرارات النيابة

وقررت نيابة الشروق وبدر حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.