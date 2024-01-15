الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة في المنوفية

متهمين
متهمين

نحجت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، في القبض على  3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن المقدم أحمد ندا رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كيلو و200 جرام من مخدر الحشيش، كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس" - بندقية خرطوش – فرد محلى – طبنجة – خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى، متحصلات بيع المواد المخدرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديرية أمن المنوفية النيابة العامة مركز شرطة أشمون مدير المباحث الجنائية مخدر الحشيش

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