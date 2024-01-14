الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما مخدر الاستروكس في السلام

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة السلام، اليوم، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 800 جرام من مخدر الاستروكس لترويجه بمدينة السلام.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها.

البداية كانت بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بالقاهرة يفيد بقيام شخصين بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وبمواجهتهما أقروا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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