حجز محام عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة فى مطار القاهرة

قررت نيابة النزهة حجز محام لحيازته أقراصًا من مخدر الترامادول داخل حقيبته أثناء عودته من الخارج، ٢٤ ساعة لحين الانتهاء من التحريات الأمنية.



وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بالنزهة بحيازته المضبوطات لدواعي مرضه وليس من أجل التعاطي.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محام قادم من السعودية بحوزته 1250 قرصًا لعقاري ترامادول وبروزلان المخدرين.

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية عن أن المحامي كان قادمًا من جدة بالمملكة العربية السعودية، وخلال تفتيشه تم ضبطه وبحوزته 1250 قرصًا لعقاري ترامادول وبروزلان المخدرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.