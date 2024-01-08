المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمًا بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين المخدر بدائرة مركز أخميم.

ووردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة اخميم مفادها قيام عامل بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين المخدر، وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات التى أصدرت حكمها السابق.