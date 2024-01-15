سقوط 27 عنصر إجرامي بحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، البحر الأحمر، الدقهلية، الفيوم، الأقصر، القليوبية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

واسفرت الجهود باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 27 عنصر إجرامي بحوزتهم كميات من المواد المخدرة خلال اقتحام أوكارهم.

في مديرية أمن البحيرة عن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة حوش عيسى).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات – 2 ميزان حساس – 2 سلاح أبيض "كتر، مطواة" - 3 هواتف محمولة).

وفي مديرية أمن الجيزة، ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الآيس، الحشيش" – 2 سلاح أبيص "مطواه" – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس وزنت 2،500 كيلو جرام – بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

ضبط (سائق – مقيم بدئرة مركز شرطة البدرشين) وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عاطل – مقيم بدئرة مركز شرطة أطفيح) وبحوزته (7 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

ضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبحوزتهم (1،500 كيلو جرام لمخدر البودر – 2 سلاح أبيص مطواة – دراجة نارية).

وفي مديرية أمن المنوفية؛ ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون) وبحوزتهم (1،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس" - بندقية خرطوش – فرد محلى – طبنجة – خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبط (إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) وبحوزتهما (2،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض "خنجر، سكين" – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وفي مديرية أمن الشرقية؛ ضبط (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر) وبحوزته (1،200 كيلو جرام من مخدر الحشيش– فرد محلى - طلقة).

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – بندقية آلية – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة القصير) وبحوزتهما (1،250 كيلو جرام من مخدر الهيروين – كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية لمخدر الشابو – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة المنزلة) وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية آلية – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن الفيوم

ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) وبحوزته (1،750 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من المواد المخدرة "هيروين، الفودو، الأفيون" - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الحشيش - فرد محلى - طلقتان).

مديرية أمن القليوبية

ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة بنها) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش).

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2،800،000 جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.