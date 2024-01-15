الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التحرش بسائح كورى فى منطقة مدافن قايتباى

ارشيفية
ارشيفية

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعرض سائح "كورى الجنسية" لمحاولة تحرش من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة مقابر أثرية "قديم" سبق تداوله عام 2022.

وأوضح المصدر أنه خلال شهر أبريل عام 2022 تقدم الكورى المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تضرر خلاله  من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباى وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه "مزدوج الجنسية"وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وأنه متواجد حالياً بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للحكم.

وأن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة مجتزئة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والإستقرار وهو ما يعيه الشعب المصري

وزارة الداخلية تحرش مقابر أثرية لإجراءات القانونية سائح كوري جماعة الإخوان

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