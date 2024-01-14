الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تاجر ومالك ثلاجة بحوزتهما عملات أجنبية ببني سويف والبحيرة

ضبط تاجر
ضبط تاجر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتيّ أمن (بني سويف – البحيرة) من ضبط تاجر ومالك ثلاجة بحوزتهما عملات أجنبية.

وفي مديرية أمن بني سويف؛ تم ضبط (تاجر) بدائرة مركز شرطة بني سويف، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية").

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وفي مديرية أمن البحيرة؛ ضبط (مالك ثلاجة مُجمدات لحوم) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة  وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية").

وبمواجهتهما، أقرّا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

قطاع الأمن العام البحيرة بني سويف عملات أجنبية الداخلية

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