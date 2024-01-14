الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط فنطاس مُحمل بـ2 طن سولار دون فواتير في الأقصر

ضبط فنطاس
ضبط فنطاس

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام سائق ومالك محطة وقود، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي متخذان من دائرة قسم شرطة الأقصر مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

 

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ضبط سائق بحوزته 1800 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

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ضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم و500 لتر سولار قبل البيع بالسوق في البحيرة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة فنطاس قيادة السائق مُحمل عليها 2 طن سولار دون أوراق أو فواتير.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء وتحصلهما على المضبوطات من محطة الوقود ملك الثاني، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سيارة فنطاس 2 طن سولار الأقصر سولار قطاع الأمن العام

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