ضبط فنطاس مُحمل بـ2 طن سولار دون فواتير في الأقصر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام سائق ومالك محطة وقود، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي متخذان من دائرة قسم شرطة الأقصر مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة فنطاس قيادة السائق مُحمل عليها 2 طن سولار دون أوراق أو فواتير.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء وتحصلهما على المضبوطات من محطة الوقود ملك الثاني، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.