النصب بتطبيق "أوميجا برو".. القبض على 5 حاولوا غسل 12 مليون جنيه

قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 12 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الأحد، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وتمثل هذا النشاط في تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين في نشاطهم الإجرامى تطبيقًا إلكترونيًا تحت مسمى "أوميجا برو"، على خلاف الحقيقة، ما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين والاستيلاء عليها دون وجه حق.

محاولة غسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء المحلات التجارية

وأوضحت الوزارة محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء المحلات التجارية، وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بـ12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.