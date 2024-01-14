الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة الشرطة المزيفة بعد النصب على صاحب محل بالدرب الأحمر

سقوط عصابة
سقوط عصابة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، انتحلوا صفة رجال شرطة، لسرقة صاحب محل ونجله في الدرب الأحمر.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مالك محل مفروشات ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر - وقرر أحدهما بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لرغبته في تغيير عُملة محلية إلى أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم، ولدى حضورهما للمكان المتفق عليه حضر إليهما عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص منتحلين صفة رجال شرطة، واستولوا منهما على مبلغ مالى عملة محلية ولاذوا بالفرار.

 

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 6 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمون بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه والسيارة الميكروباص المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وأفادو بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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