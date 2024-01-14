عصابة أخفت سلاح ومخدرات بـ15 مليون جنيه في أماكن سرية بسيارة نصف نقل

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة نصف نقل تمهيدًا لترويجها على عملائهم بمحافظات الوجه القبلى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 2 منهم وبحوزتهما 80 بندقية خرطوش و1800 طربة لمخدر الحشيش وزنت 180 كيلو جرام وكمية لمخدر الأفيون وزنت 4 كيلو جرام وسيارة نصف نقل بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ15 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.