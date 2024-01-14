القبض على 5 متهمين بحوزتهم "سلاح ومخدرات"

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهود لمكافحة جرائم الإتجار في المخدرات، وتمكنت من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات تقدر قيمتها بـ10 ملايين و250 ألف جنيه.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة وشمال سيناء والقليوبية جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية».

مديرية أمن شمال سيناء

- تم ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة رمانة، وبحوزتهما 644 طربة لمخدر الحشيش وزنت 65 كيلو جرامًا

- تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته كمية لمخدر الكوكايين وزنت كيلو جرامًا.

مديرية أمن الجيزة

- تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة العياط وبحوزته 12 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش،

مديرية أمن القليوبية

- تم ضبط عامل بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزته 25 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(10،250،000 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.