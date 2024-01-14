سقوط بطل فيديو الحركات الاستعراضية بسيارته فى مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".. متضمنًا قيام شخص بقيادة سيارة "ملاكى" برعونة وعمل حركات استعراضية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب– مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة المختصة.