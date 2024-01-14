نصب ديجيتال.. أحدث التطبيقات لسرقة ملايين الجنيهات أون لاين

طرق جديدة لجأ إليها النصابون بعد التطور السريع الذي نشهده في الفترة الحالية وسيطرة التكنولوجيا على كافة مجالات الحياة، منذ فترات قريبة كان يعتمد النصاب على اللقاء مع فريسته وجها لوجه ليحاول إقناعه بتسليمه كافة ما معه من أموال ليستولي عليها لنفسه ويلوذ بالفرار، حاليا أصبح الإقناع وسيلة أسهل من خلف الشاشة عبر "أبلكيشن" تحمله على هاتفك لتفقد كل ما تملك في لحظات خاطفة.

"هوج بول" و"أوميجا برو" كانت من بين تلك التطبيقات التي تعتمد طريقة حديثة في النصب اون لاين حيث يتمثل نشاطهما وباقي التطبيقات المشابهة في تلقي القائمين عليها مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، ما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين والاستيلاء عليها دون وجه حق.

أوميجا برو

على الجانب المواجه تسابق وزارة الداخلية الزمن للحاق بتلك التقنيات الحديثة من حيث تطوير عمليات البحث والتحري والتتبع لإسقاط هذه النوعية من النصابين ونجحت خلال الفترة الأخيرة في القاء القبض على العديد منهم حيث نجحت منذ أسبوعين في الكشف عن عصابة تدير تطبيق إلكتروني يسمى “أوميجا برو” للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكتروني تحت مسمى (أوميجا برو)، الذي تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الاشتراك في التطبيق.

بتكثيف التحريات تبين قيام 6 أشخاص، 3 منهم خارج البلاد، بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت 3 ملايين جنيه عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام (الفوركس)، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، وعقب ذلك قاموا بإغلاق التطبيق الاحتيالي وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والاستيلاء على أصول المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3) من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين بالخارج، جار اتخاذ إجراءات ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

واليوم أعلنت أيضا وزارة الداخلية عن القبض على 5 اشخاص بعدما اثبتت التحريات قيامهم بغسل 12 مليون جنيه عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء المحلات التجارية، وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بعدما تحصلوا عليها من خلال الاستيلاء على أموال مواطنين عبر تطبيق "أوميجا برو".

هوج بول

في أغسطس الماضي كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها حوالي (19مليون جنيه).

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق هوج بول المشار إليه وتبين أنهم (29 شخص "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") واتخاذهم من (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع تم القاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (88 محفظة) والتي يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (9965 محفظة) تجنبًا للرصد الأمني وتمهيدًا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين".

كما أقروا أنهم أغلقوا تطبيق هوج بول بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض في إطار استكمال نشاطهم الإجرامي.