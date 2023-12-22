ضبط القائمين على تطبيق "أوميجا برو" بعد النصب على المواطنين فى 3 ملايين جنيه

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بإدارة تطبيق أوميجا برو، بعد اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 3 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكتروني تحت مسمى "أوميجا برو"، وتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الاشتراك في التطبيق المشار إليه.

وبتكثيف التحريات تبين قيام 6 أشخاص (3 منهم خارج البلاد) بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت 3 ملايين جنيه عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس"، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، عقب ذلك قاموا بإغلاق التطبيق الاحتيالي، وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والاستيلاء على أصول المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين بالخارج، "جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.