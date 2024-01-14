الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرامة 20 ألف جنيه للمتهمين بنشر شائعات حول "حفل المنصورية"

حفل المنصورية
حفل المنصورية

عاقبت محكمة جنح كرداسة، 3 أشخاص لاتهامهم بنشر شائعات حول الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"حفل المنصورية" بتغريم كل منهم 20 ألف جنيه.

 

وكانت النيابة العامة، أحالت ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية".

 

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أنها تلقت محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر الماضي، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجارٌ دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجاتٍ وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم. 

 

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بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين في قضية حفل المنصورية

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قبل النطق بالحكم.. النص الكامل للتحقيقات في قضية حفل المنصورية

وأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

 

وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة- إثر ارتكابها- عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتبين ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطفٍ واغتصابٍ وسرقةٍ بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قُتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.

 

وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نُسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحوٍ تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها.

 

وكانت المحكمة قضت ببراءة المتهمين في الواقعة التي حملت رقم 14981 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، بعدما أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في يوم 26 أكتوبر بدائرة مركز شركة كرداسة في محافظة الجيزة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وهددوا بهما واستخدموهما ضد رواد إحدى الحفلات وقاطني محيطها.

حفل المنصورية محكمة جنح كرداسة كرداسة شائعات النيابة العامة

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