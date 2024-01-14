بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين في قضية حفل المنصورية

تصدر محكمة جنح كرداسة، اليوم، حكمها على 3 متهمين بحفلة المنصورية؛ لاتهامهم بنشر شائعات واستعراض القوة والتهديد بالعنف ضد الحاضرين في حفل فيلا المنصورية، بمنطقة أبو رواش.

تفاصيل القضية

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، أن المتهمين استخدموا القوة والتلويح بالعنف وهددوهم واستخدموها ضد رواد حفلة فيلا المنصورية وسكان محيطها، من قبل - الإشارة بالأدوات في وجوههم بقصد ترهيبهم وترهيبهم بإيذائهم، لفرض السلطة عليهم من خلال استلام بعض محتويات الحزب لإجبارهم على تركه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين واصلوا تعدياتهم بإتلاف بعض مركبات الرواد باستخدام نفس الأدوات، وتمكنوا بذلك من بث الرعب في نفوسهم، وتعكير صفو أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، وإلحاق الأذى بهم، بممتلكاتهم كما هو موضح في التحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا عصا تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانوني لحملها أو الحصول عليها أو حيازتها، أو مبرر الضرورة المهنية أو الحرفية التي اقتضت ذلك، على النحو المبين في التحقيقات.