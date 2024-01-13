الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم على المتهمين بنشر أخبار كاذبة في واقعة حفل المنصورية

ارشيفية
ارشيفية

تصدر محكمة جنح كرداسة، غدًا، الحكم على 3 متهمين في "حفل المنصورية" لاتهامهم بنشر شائعات.

وأحالت النيابة العامة في وقت سابق ٣ متهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية" إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وأوضح بيان من النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية" أنها قد تلقت محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر الماضى، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاخب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.

 

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