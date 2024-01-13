السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى" لـ3 فبراير

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أجلت محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر، محاكمة الكابتن رضا عبد العال، المحلل الرياضي ولاعب ناديي الزمالك والأهلي  السابق، بتهمة سب وقذف الثلاثي ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، لاعبي الأهلي السابقين إلى جلسة الثالث من فبراير المقبل، لإعلان المتهم بدعوى التعويض المؤقت، وسداد الرسم، وإعلانه بالحضور أمام المحكمة.

كان المحامي محمد رشوان، قد تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ  للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري.

محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر محاكمة الكابتن رضا عبد العال المحلل الرياضي التعويض المؤقت المحامي محمد رشوان

مواد متعلقة

تزوج 7 سيدات.. سفاح الجيزة دفن ضحيته وكتب كتابه على شقيقتها

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بالعياط

حكايات مرعبة.. اعترافات "سفاح الجيزة" فى قتل ضحاياه الأربعة

بعد تأييد إعدامه.. كواليس استخراج "سفاح الجيزة" جثة ضحيته الرابعة

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

مصرع شخصين فى حادث تصادم بالعمرانية

"أمن الجيزة" يكشف غموض العثور على جثة جواهرجى فى ترعة بأبوالنمرس 

سكر وأرز وزيت وبصل.. حرب شرسة من الدولة على محتكرى "قوت الشعب"

الأكثر قراءة

محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

عاجل.. 3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط في الشناوي (خاص)

وسط رفض مصرى وعربى للتهجير.. دويتش فيله: التحريض الإسرائيلى يزداد ضد الفلسطينيين

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

تأجيل محاكمة رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى" لـ3 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!