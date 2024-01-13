تأجيل محاكمة رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى" لـ3 فبراير

أجلت محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر، محاكمة الكابتن رضا عبد العال، المحلل الرياضي ولاعب ناديي الزمالك والأهلي السابق، بتهمة سب وقذف الثلاثي ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، لاعبي الأهلي السابقين إلى جلسة الثالث من فبراير المقبل، لإعلان المتهم بدعوى التعويض المؤقت، وسداد الرسم، وإعلانه بالحضور أمام المحكمة.

كان المحامي محمد رشوان، قد تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري.